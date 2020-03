L’avvocato Cesare Di Cintio, uno dei massimi esperti in diritto sportivo, ha analizzato i possibili scenari causati dall’emergenza Coronavirus, descrivendo le differenze tra una “sospensione” e una “interruzione” dei campionati. Di seguito le sue parole rilasciate al quotidiano “Il Mattino”: «Una situazione senza precedenti. Dobbiamo distinguere la “sospensione” dei campionati, che giuridicamente non porrebbe alcun problema se non quello di uno slittamento temporale delle gare, dalla “interruzione” che invece porrebbe termine all’intera competizione. Nessuna norma ci aiuta, siamo in una situazione nuova. La norma attuale (articolo 49 delle Noif comma 1) stabilisce il vincitore del campionato così come le squadre retrocesse, ma solo nel caso in cui venga completato il calendario. Nel caso di impedimento, con mancata disputa delle gare mancanti, il Consiglio Federale dovrà emanare una nuova norma che disciplini il caso d’interruzione per “forza maggiore”. Una norma necessaria per decidere non solo se verrà o meno assegnato il vincitore del campionato, ma anche per individuare i criteri di promozione e retrocessione».