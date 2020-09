Intervenuto ai microfoni di “Foggiacalciomania” l’avvocato Eduardo Chiacchio, legale del Calcio Foggia 1920, al termine dell’udienza Picerno-Bitonto ha tracciato il punto della situazione: «È stato un processo ricco di tensioni poiché la posta in gioco è alta ed in aula erano rappresentanti 4 club (Picerno, Bitonto, Foggia e Cerignola, ndr). La Procura ha confermato la richiesta di esclusione dal campionato per Picerno e Bitonto i quali hanno chiesto il proscioglimento, che noi abbiamo prontamente contestato. E’ stata citata più volte la sentenza Bisceglie, non sapevano che quel caso l’ho gestito io. Quella sentenza è lungimirante. Ma il Bisceglie, rispetto al Bitonto aveva denunciato il proprio calciatore. In quel caso infatti non fu ritenuta applicabile la responsabilità oggettiva. Quindi a mio avviso in questo caso non si può divenire a quanto addotto dai legali del Bitonto. Clima di estrema tensione, ripeto. Correttezza da parte di tutti i legali e indice di ascolto alto da parte dei giudici. Ci auguriamo che oggi possa essere annunciata la parola fine con l’esito a noi più caro»