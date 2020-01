Altro giorno d’impasse nella faccenda che vede coinvolti Simon Skrabb e il Brescia. Il giocatore è sempre bloccato e non a disposizione di Corini. Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, sembra che manchi l’accordo per le commissioni con l’agente del calciatore, nonostante i due club siano riusciti a trovare un accordo (perfezionata dall’intermediario Roberto De Fanti, già facilitatore nell’acquisto di Jesse Joronen) , tanto che il finlandese ha già svolto le visite mediche e si trova in città da ben 5 giorni. Documenti mancanti a parte, il contratto quindi non è ancora stato depositato. Queste problematiche potrebbero anche far saltare una trattativa che sembrava in procinto di andare in porto.