AVELLINO – Attraverso una nota ufficiale, l’Avellino ha comunicato l’arrivo di Agostino Rizzo. Ecco quanto si legge:

“L’Us Avellino comunica di aver acquisito dal Livorno, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Agostino Rizzo. Nato a Palermo il 24 marzo 1999, l’esterno destro è cresciuto tra le giovanili del Torino e del club della propria città. Dopo il fallimento della società siciliana è stato rilevato dal Livorno, squadra con cui ha esordito tra i professionisti nella scorsa stagione in serie B. Per lui si tratta di un ritorno in Irpinia dopo l’esperienza degli ultimi 6 mesi nei quali ha messo a referto 5 presenze tra campionato e playoff. Rizzo ha firmato con l’Avellino un contratto biennale con l’opzione di rinnovo per la terza stagione. Sarà a disposizione di mister Braglia già a partire dalla gara di questa sera contro la Viterbese”.