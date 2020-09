Avellino pronto a far sul serio sul calciomercato. Secondo quanto riportato da “Irpinianews.com” in giornata il club irpino dovrebbe riabbracciare Luigi Castaldo. Intanto ieri sera è giunto Mario Nikolic, difensore croato del 2001 ex Dinamo Zagabria. Adesso Braglia conta di avere a corte anche Stefano Scognamillo. Per il centrocampo piace Domenico Mungo.