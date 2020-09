«La piazza di Avellino è calda, non voglio fare paragoni con ambienti caldi del passato. Si sente la fame di calcio, la voglia di vincere. Ho trovato una proprietà ambiziosa, Di Somma e il mister Braglia li conosciamo tutti e quindi c’è poco da aggiungere. L’Avellino deve fare un campionato da protagonista, possiamo giocarcela con le big del girone. Non so dove possiamo arrivare ma ce la metteremo tutta per arrivare il più in alto possibile». Queste le parole del nuovo acquisto dell’Avellino, Mirko Miceli rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.