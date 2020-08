L’Avellino è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” la squadra irpina avrebbe messo nel mirino Salvatore Caturano, centravanti del Cesena.

L’attaccante al momento ha un futuro incerto con il club romagnolo, ragion per cui potrebbe optare per l’avventura in terra campana. Nell’Avellino troverebbe il tecnico Piero Braglia che ha già avuto a Lecce.