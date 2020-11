Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Avellino ha reso noto che nell’ultimo ciclo di tamponi è emersa una nuova positività al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di mercoledì 18 novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentacinquesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito.





I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Sono, pertanto, totalmente infondate le notizie apparse su diversi organi di informazione secondo le quali al tampone rapido del trentacinquesimo ciclo sarebbero risultati positivi tre elementi del gruppo squadra.

In un momento particolarmente delicato è opportuno che tutti, giornalisti, tifosi ed appassionati si attengano, per quanto possibile, alle comunicazioni ufficiali del club non procurando eccessivi allarmismi che finiscono per provocare disagi e tensioni all’intero tessuto sociale e non solo al contesto in cui un eventuale caso si è verificato”.