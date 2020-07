L”Avellino, dopo aver deciso di esonerare il tecnico Capuano, volta pagina ma la delusione di parte della tifoseria biancoverde per l’addio a Ezio Capuano è forte. L’oramai ex tecnico dei lupi, fresco di esonero, ha voluto inviare un messaggio alla piazza, di seguito riportato: “Grazie a voi tutti. Grazie per tutto quello che mi avete mostrato in questi mesi. Non nascondo che mi sono vergognato quando i miei figli mi hanno visto piangere. Purtroppo i sentimenti non si trattengono sono un misto di delusione e di soddisfazione. La delusione per quello che ho fatto per questa maglia i sacrifici ma sopratutto il rispetto che le ho fatto portare su tutti i campi. Le lacrime nel leggere tutte le parole belle nei miei confronti. Tutti i miei sacrifici oggi però hanno avuto un senso. Oggi ho stravinto il mio campionato sono arrivato odiato e vado via amato. Dopo 20 anni coronavo un sogno quello di allenare l’Avellino. Io orgoglioso di esserlo stato, fiero di non essermi mai piegato, illimitatamente dignitoso di avervi fatto rispettare. Vi amo forza lupi”.