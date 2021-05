Il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, ha parlato in conferenza stampa introducendo la sfida di domenica pomeriggio contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:





«Penso sia stata la più forte squadra che potevamo prendere. Hanno uno spirito di squadra incredibile, alcuni di loro stanno insieme da diverso tempo. Squadra organizzata, sono pericolosissimi quando ripartono. Questa è una grande squadra, non guardate il nome. Hanno una rosa con grandi giocatori. Non hanno un peso leggero sulle spalle, è una vita che vogliono salire di categoria. La gara pesa a noi ma pesa anche a loro. Penso che Vecchi ha sempre fatto bene ovunque è andato, lo accostano in diverse panchine anche in categorie superiori. C’è solo da fargli i complimenti».