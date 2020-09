Il tecnico del Bari, Gaetano Auteri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Virtus Francavilla. Ecco le sue parole riportate da “BaryToday.it”:

«Emozione? No, anche se le prime gare di campionato hanno un sapore particolare. Che Bari sarà? Difficile dirlo, aspettiamo il riscontro del campo. Un Bari ottimo sotto ogni punto di vista, siamo in ritardo perché alcuni giocatori sono arrivati dopo. Ciò che conta è l’aspetto quotidiano, lavorativo. Fino a ieri ho visto buone cose, le conferme vanno cercate in campo senza pensare che possiamo vincere per diritti acquisiti. Pressioni? Internamente sappiamo come gestirle. Non è che perché facciamo la C ci sono pressioni, la pressione ci sarebbe anche in B. Questa piazza per la passione è tra le prime 5 o 6 in Italia. Posso dare un consiglio all’ambiente: questo campionato è di 38 partite, non si vince dopo 3-4 partite e neanche alla fine del girone d’andata, ci vogliono calma e gesso. Dovremo darci obiettivi comuni, allenarci per soddisfare noi e i nostri tifosi. Nel bene e nel male ci deve essere equilibrio, anche se vincessimo 5 partite di fila. Concentriamoci sul campo».