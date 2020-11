Gaetano Auteri, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con la Casertana.

«Le parole di Lucarelli? Parla un po’ a sproposito. Noi dobbiamo migliorare, i motivi sono questi. Il tempo c’è, sono strasicuro faremo ottime cose, nessuno può pensare di aver già vinto, magari chi sta davanti a noi lo pensasse. Vorrei rigiocare questa partita. La sfortuna è che questo virus ha beccato il responsabile tecnico. Le responsabilità che mi sono preso me le sento addosso: fosse per me trascurerei anche la salute, ma le regole vanno rispettate e devo fare l’isolamento. Spero si risolva presto questo, non abbiamo altri problemi».