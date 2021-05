Gaetano Auteri, tecnico del Bari, ha parlato dopo la sconfitta arrivata contro la Feralpisalò nel turno d’andata dei playoff nazionali di Serie C.

Queste le parole del tecnico a “RadioBari”:





«Complessivamente la gara è stata equilibrata, non abbiamo fatto una brutta partita. Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo alzati, non essendo chiari nell’aggressione. Abbiamo cercato di costruire nel primo tempo, nella ripresa sulla trequarti avversaria abbiamo perso dei palloni velenosi, facendo errori gratuiti e dando a loro coraggio. Con una deviazione maldestra, il tiro non era irresistibile, abbiamo preso gol. È stato un peccato sciupare situazioni importanti. Nel ritorno bisogna sempre giocare per vincere, siamo in grado di superare questo turno. Siamo in grado di ribaltare il risultato, abbiamo fatto una discreta partita, con cinque-sei palle gol che ci devono dare convinzione».