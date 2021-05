Partita dagli animi tesi quella di oggi tra Palermo e Avellino.

Nel match d’andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C vinto dai rosanero per 1-0, ci sono stati diversi battibecchi in campo tra i giocatori.





Al termine della gara, a seguito di una piccola rissa , il direttore di gioco si è trovato costretto ad espellere un giocatore della squadra irpina che dunque salterà la gara di ritorno: si tratta del difensore Baraye.