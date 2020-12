Gaetano Auteri, tecnico del Bari, al termine del pareggio a reti bianche contro la Vibonese analizza l’incontro a “Radio Bari”.

«Abbiamo perso due punti, avremmo meritato la vittoria. L’arbitro non era in una buona giornata. De Risio ammonito ci ha condizionato la gara. Anche Redolfi andava espulso, non ha usato lo stesso metro con Sabbione. Al di là del pomeriggio infausto non siamo stati bravi a concretizzare. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Espulsione di Montalto? Non ha fatto niente di che, il quarto uomo non era in serata. Montalto non ha offeso nessuno, sono cose che contano poco alla fine. Non siamo in difficoltà, questo organico è molto ampio. A volte gli arbitri le regole non le fanno rispettare in modo coerente ed equilibrato».