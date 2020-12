Nuove rivelazioni su Jesé Rodríguez, il calciatore è stato licenziato dal Psg a causa di una vita di troppi eccessi tra tradimenti e feste in pieno lockdown.

Aurah Ruiz, ex fidanzata del calciatore e concorrente di un reality spagnolo, ha parlato della relazione:





«Ogni due mesi mi contattava per pomiciare con me e durava 48 ore. Stava con l’altra tutti i giorni e ha cercato di contattarmi. Voglio una relazione normale, come coppia, non voglio condividere il mio partner con tutti», riporta As.