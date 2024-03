Atzori: «A Palermo devono ringraziare di avere un allenatore come Corini. Sulla promozione…»

Gianluca Atzori ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”. Di seguito un estratto delle sue parole sul Palermo e sul campionato di Serie B:

«Ranocchia è stato un ottimo acquisto per i rosanero, senza ombra di dubbio. Il Palermo è una squadra forte ed organizzata, tanto da esaltarne le qualità, ma per la promozione in Serie A è dura, anche se hanno tutto. Stanno inaugurando un centro sportivo meraviglioso. E nonostante abbia tutto, è difficile. Al Bari non è un problema d’allenatore. Mignani, Marino e Iachini sono tre allenatori sono fantastici. Non credo sia una squadra costruita male. Si sono create aspettative troppo alte, per quello che è il livello delle squadre. Non può gareggiare con Parma, Venezia, Cremonese e Como. Anche a Palermo devono ringraziare di avere un allenatore come Eugenio Corini. Stare tra le prime cinque di una Serie B così importante è complicatissimo. Complimenti invece a Vivarini. Anche il Catanzaro è arrivato in alto, perché ha potuto lavorare con calma con un bravissimo allenatore. Se il Catanzaro pensa di dare per scontato il prossimo anno di andare in Serie A, allora calerà».