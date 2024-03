Lommel: “Oggi allenamento duro per i nostri ragazzi” (FOTO)

Domani alle 14 il Palermo ospiterà il Lommel al Barbera per un test amichevole. Sui social la compagine belga ha postato delle foto dell’allenamento odierno: “Nel frattempo i nostri ragazzi hanno lavorato duramente oggi per preparare la parte finale della Challenger Pro League”.

In the meanwhile 𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗢𝗬𝗦 trained hard today to prepare for the final part of the Challenger Pro League💪🏼 pic.twitter.com/vT0D8GxxEW

— Lommel SK (@LommelSKOff) March 22, 2024