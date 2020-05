Dopo che “il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente” con due murales, a Milano, cui viene apostrofato come “assassino” e minacce sul web, la prefettura di Varese ha deciso di mettere il presidente della Lombardia Attilio Fontana sotto scorta. Quindi, adesso c’è anche un’auto di scorta con un agente, che configura un provvedimento “di quarto livello”.

“Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta, ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia”, scrive Fontana.