Continuano le ore di apprensione e paura a Bruxelles per via di un attentato che ha portato via la vita a due tifosi della Svezia. A seguito delle minacce dell’attentatore sui social, la partita tra il Belgio e gli scandinavi è stata prima sospesa e ora definitivamente rinviata, per cui non riprenderà. I tifosi – riportano le fonti locali – rimarranno allo stadio, almeno per il momento, per precauzione.