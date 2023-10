Si è concluso in parità il match tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo, valido per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza girone A. Al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri è finita 1-1 con i gol, uno per tempo, di Pastorella per i padroni di casa e Mustacciolo per i nero-rosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di mister Vincenzo Giannusa torna a muovere la propria classifica che la vede al quarto posto a pari punti con la Folgore Castelvetrano.

Nel primo tempo gioca meglio il Misilmeri. I biancorossi passano in vantaggio al 28° minuto con Pastorella che raccoglie in area un tiro deviato e batte Ragone. Da lì a poco i padroni di casa raddoppiano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’Athletic stenta all’inizio, complici gli infortuni di Graziano e Mendola, sostituiti con Santana e Fricano, al rientro in campo dopo un infortunio. I nero-rosa giocano meglio nel secondo tempo e pareggiano i conti con Mustacciolo, imbucato da Santana con uno splendido colpo di tacco. Sale il ritmo dell’Athletic, ma non basta per completare la rimonta in un finale nervoso.

Al primo pareggio stagionale in campionato, l’Athletic sale a quota 13 punti in classifica. I nero-rosa torneranno in campo sabato prossimo al “Favazza” di Terrasini contro la Nissa, prima in classifica