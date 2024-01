Athletic Club Palermo ko dopo sette partite: l’Unitas Sciacca vince 3-1

TERRASINI (PA), 27 Gennaio – Dopo sette gare si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno perso 3-1 al “Favazza” di Terrasini contro l’Unitas Sciacca, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Eccellenza girone A.

Una sconfitta in rimonta per l’Athletic che dopo cinque minuti era riuscito a sbloccare il risultato con la rete di Mercanti, abile a battere Di Maggio dal cuore dell’area sullo scarico di Caronia. Poi la rimonta saccense, avviata al 36° minuto dal gol di Baldeh. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’attaccante gambiano ha superato Di Maria con un tap-in dopo la respinta su un colpo di testa. Nel secondo tempo gli altri due gol dell’Unitas Sciacca. Prima Ferotti al 65° minuto, il più lesto a risolvere una mischia da calcio d’angolo, poi Seckan a 10 minuti dalla fine con un tap-in sull’ottimo inserimento di Baldeh.

Per l’Athletic Club Palermo è la prima sconfitta del 2024 e il primo ko di Gabriele Cipolla sulla panchina dei nerorosa che restano a quota 27 punti in classifica. Il prossimo impegno è in programma domenica 4 febbraio al “Giovanni Bruccoleri” di Favara contro la Pro Favara.