Athletic Club Palermo, Cottone entra nel club

Palermo, 26 luglio – Nuovo ingresso in società per l’Athletic Club Palermo. Antonio Cottone, imprenditore nel mondo della ristorazione e ormai dirigente sportivo navigato, entra a far parte del club nerorosa in qualità di socio. Un innesto che impreziosisce e fortifica l’Athletic, con Cottone che porterà il suo know-how sportivo e imprenditoriale. Antonio, infatti, è stato presidente della Don Carlo Misilmeri e socio dell’Unitas Sciacca. Abile dirigente sportivo, ma soprattutto imprenditore di successo con il marchio La Braciera, leader della ristorazione palermitana e non solo, con la sua pizza da anni tra le migliori 50 in Italia. Proprio La Braciera sarà tra gli sponsor dell’Athletic Club Palermo per la stagione sportiva 2024-2025.

“Sono felice di entrare a far parte del progetto dell’Athletic Club Palermo – ha spiegato Antonio Cottone – Da anni conosco i soci del club e ho visto crescere da esterno questa realtà, ormai tra le più affermate dell’intero panorama calcistico siciliano. L’Athletic ha progetti interessanti per il futuro, porterò nel club – a piccoli passi – la conoscenza e l’esperienza maturata negli anni sia nel mondo del calcio che nella mia attività da imprenditore”.

Intanto si avvicina l’inizio della stagione per la prima squadra. La formazione allenata da Filippo Raciti svolgerà un ritiro estivo dal 28 luglio al 7 agosto a Collesano, presso la Foresteria Mongerrati. Le date delle amichevoli pre-campionato saranno comunicate successivamente.