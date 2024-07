Athletic Club Palermo, presentato il nuovo logo. Al via due nuovi progetti

PALERMO, 25 LUGLIO 2024 – L’Athletic Club Palermo è lieto di annunciare una significativa evoluzione della sua identità con il lancio del nuovo logo, che rappresenta un passo deciso verso il futuro. Questo cambiamento segna una evoluzione che proietta la società verso nuove sfide e traguardi, mantenendo al contempo i valori fondamentali che hanno caratterizzato il nostro percorso.

Il nuovo logo, realizzato dal Visual Designer Marco Matranga e l’hub creativo Sizeprod, non è solo un simbolo di rinnovamento visivo, ma anche un’espressione della nostra identità rinnovata. Questa identità evoluta riflette la nostra visione per il futuro e segna l’inizio di due importanti iniziative: il lancio del settore giovanile e l’introduzione del calcio femminile.

SETTORE GIOVANILE – Dalla stagione 2024-2025 l’Athletic Club Palermo avrà un settore giovanile con tutte le categorie, dai più piccoli fino alla formazione Under 17. L’obiettivo è formare i calciatori di domani attraverso un percorso di crescita e sviluppo per i talenti del futuro. L’impegno è quello di offrire un ambiente stimolante e formativo, affinché i giovani atleti possano esprimere al meglio il loro potenziale.

SETTORE FEMMINILE – A partire da questa stagione, verrà introdotta anche una squadra di calcio a 5 femminile con un progetto che non solo promuoverà lo sport, ma si impegnerà anche in iniziative sociali, contribuendo positivamente alla comunità. Un passo importante verso l’inclusività e la valorizzazione del calcio in tutte le sue forme.

Per quanto riguarda la prima squadra maschile, la formazione allenata da Filippo Raciti svolgerà un ritiro estivo dal 28 luglio al 7 agosto a Collesano, presso la Foresteria Mongerrati. Le date delle amichevoli pre-campionato saranno comunicate successivamente.