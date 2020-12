Tuttosport di oggi rivela nuovi possibili scenari relativi al futuro del Papu Gómez. Di certo c’è un fatto: il capitano dell’Atalanta ha voglia di restare nel calcio che conta, in un club di vertice e con ambizioni almeno da Champions League.

La cessione gratuita richiesta nelle scorse ore non scalderebbe per nulla i cuori dei dirigenti nerazzurri, che valutano il calciatore attorno ai 15 milioni di euro. Nel mentre si alzano forte le sirene da Cincinnati e dagli arabi dell’Al Nasr, che offrirebbero un ingaggio pari circa alla metà della richiesta del club nerazzurro per il cartellino. Ma l’argentino non sembra essere attratto: preferisce qualche altra emozione in una realtà importante del calcio europeo, nel caso in cui si dovesse arrivare all’addio.