Iniziativa di vicinanza dei tifosi dell’Atalanta a Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta ed ex Palermo. Lo sloveno non gioca da alcune settimane, in quanto alcuni problemi personali ne stanno condizionando la condizione atletica e psicologica. I suoi social sono stati invasi dall’ondata di affetto dei tifosi nerazzurri, pronti ad aspettarlo presto in campo.