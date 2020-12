I tamponi nell’Atalanta, relativi al gruppo squadra, sono risultati tutti negativi, compreso quello di Josip Ilicic.

Lo sloveno, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, ha avuto un leggero mal di gola – come confermato dal tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa di oggi -, ma non è un sintomo riconducibile al Covid.





Il numero 72 non sarà comunque a disposizione per la sfida di domani contro i viola.