Arrivano novità circa la posizione dell’Atalanta sul Papu Gomez. Al netto della richiesta di andare via in lista gratuita che ha fatto infuriare i Percassi, i nerazzurri sperano ancora di trattenere l’attaccante argentino, perché per loro ci sarebbe ancora margine per un rattoppo.

Una sensazione totalmente differente rispetto a quanto emerso da ambienti vicini al giocatore, che vorrebbe le scuse del tecnico per cercare poi eventualmente di rimediare, altrimenti la frattura non è ricomponibile.





Ai cancelli del Centro Sportivo di Zingonia stamattina c’era Striscia La Notizia per consegnare il Tapiro a Gomez, da capire se la missione è riuscita.