Attraverso una stories su Instagram, il capitano nerazzurro ha smontato il comunicato di Striscia la notizia. Nella puntata di stasera è attesa la verità

Il Papu Gomez ha scritto sulla sua pagina social la versione personale dei fatti in merito al presunto Tapiro scagliato verso l'inviato del programma. Di seguito le sue parole:





“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di “Striscia la notizia” è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto -, di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.