Timothy Castagne potrebbe non rinnovare con l’Atalanta. A riportarlo è il noto giornale inglese “Daily Mail” secondo cui il belga potrebbe scegliere il Tottenham come nuova squadra della sua carriera. Il tecnico Mourinho vorrebbe rinforzare la squadra sugli esterni in vista della prossima stagione e il nome del nerazzurro farebbe davvero comodo.

Attualmente, il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 col club bergamasco. Non è escluso, però, che possa proseguire la propria avventura in Lombardia.