“Queste situazioni sono disgustose”, sono le dure parole rilasciate a “Il Fatto Quotidiano” da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Cts per l’emergenza Covid-19. Ippolito aggiunge: “È vero che Napoli è un’area in cui il virus circola poco, ciò non toglie che continui a circolare. Leggo che ieri in questa piazza c’erano 5 mila persone. Sono tutte attaccate, senza mascherine. Se riaprire lo sport significa creare assembramenti, bisogna riflettere perché non risponde al senso di responsabilità. Io ritengo che il calcio sia in ogni caso una fonte di pericolo, come lo sono stati i funerali e le manifestazioni politiche. Se non usiamo coerenza e consapevolezza dobbiamo pensare che non siamo sufficientemente maturi per goderci la libertà. Il virus circola, come i dati della Lombardia stanno lì a dimostrare”.