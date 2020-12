“Credo necessario chiarire che quanto discusso e deciso oggi dalla Giunta comunale rappresenta ciò che è possibile fare allo stato da parte del Comune – ha scritto in una nota il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando -, senza ricorrere a provvedimenti estremamente restrittivi”.

“Se la situazione in città o in alcune zone dovesse richiederlo – prosegue nella nota -, dovrò valutare, d’intesa col Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, e dovrò chiedere ai Governi nazionale e regionale di valutare ulteriori misure. Dipenderà dai comportamenti dei cittadini, dalla volontà di tutelare prima di tutto la salute con scelte responsabili”.