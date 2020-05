Arrestato il presidente del Marsala Domenico Cottone. Secondo quanto riporta “Gds.it”, è stata sequestrata la sala giochi President nella centrale via Cavour a Palermo. La guardia di finanza ha eseguito due misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di due coniugi palermitani, Chiara Gulotta e Domenico Cottone, rispettivamente rappresentante legale e amministratore di fatto della sala giochi, per i reati di peculato ed attività abusiva finanziaria ed indagati anche per il reato di riciclaggio. I finanzieri hanno permesso accertato che i titolari dell’attività, sub-concessionaria per la gestione dei giochi telematici installati all’interno della sala giochi, si sono appropriati degli importi su tutte le giocate effettuate e quelli previsti dal canone di concessione, senza versare invece alla società concessionaria dello Stato le quote dovute per legge.