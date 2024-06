Aspetta, non firmare con la Fiorentina: Palladino bloccato in autostrada | Se lo rubano in Serie A

Palladino fermato prima di firmare con la Fiorentina: blitz in extremis per portarlo via da Firenze.

La stagione a Firenze è finita come peggio non poteva. Un’altra beffa sul finale di gara ha portato via l’illusione di potere alzare un trofeo internazionale, e la Conference League è rimasta ad Atene, all’Olympiakos che ha alzato per la prima volta nella storia di una squadra greca una coppa europea.

Italiano, che sperava di lasciare la Toscana da vincente, se ne è andato con grande rammarico – come si evince dalla sua ultima conferenza stampa in cui si è addossato tutte le colpe – e con un’eredità pesante. Quella di non essere, a detta sua, riuscito a inculcare una mentalità vincente al gruppo. Testimone che passerà adesso a Palladino, verosimilmente, il quale è a un passo dal firmare per diventare il nuovo allenatore. Ma su di lui ci potrebbe essere un’altra squadra in Serie A.

Un nuovo scenario in questo senso è ipotizzato dal Corriere dello Sport, che ha parlato di un possibile cambio in extremis a poche ore dalla firma.

Palladino-Fiorentina: il fattore che fa saltare il banco

Ci sarebbe un fattore nella trattativa ormai data per chiusa tra Palladino e la Fiorentina, pronto a fare saltare il banco. Si tratta di un’altra squadra di Serie A che, in rotta con l’attuale allenatore, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Viola e inserirsi nell’operazione.

Stiamo parlando della Lazio, al momento in cerca di un possibile sostituto di Tudor visti i rapporti sempre più tesi tra Lotito e l’ex Verona. Anche dopo le smentite del presidente laziale infatti, sulle presunti liti interne, la società biancoceleste starebbe sondando altri nomi per la prossima stagione.

Palladino: tentativo Lazio in extremis

Tutto in ogni caso sembra propendere in favore della Fiorentina. Palladino, a scanso di sorprese, dovrebbe diventare nelle prossime ore il tecnico dei viola per i prossimi anni, dopo l’addio di Vincenzo Italiano. L’ormai quasi ex Monza però potrebbe essere tentato dalla Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport; i biancocelesti infatti hanno poche ore per tentare l’assalto. In caso di offerta la trattativa tra Palladino e la Fiorentina potrebbe bloccarsi.

Sì, perché l’ex Juve gradirebbe la destinazione e preferirebbe fermarsi a riflettere in caso di doppia offerta. Qualora la Lazio non affondasse il colpo invece, Palladino firmerebbe entro poche ore e si accaserebbe alla Fiorentina per portare avanti il progetto e l’eredità lasciati da Italiano.