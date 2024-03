Ascoli, l’ex rosa Bellusci: «Fuori luogo le contestazioni dei tifosi, non i miei gesti»

Giuseppe Bellusci è stato uno dei protagonisti di Ascoli-Lecco, partita finita 4 a 1. L’ex giocatore del Palermo, in occasione del momentaneo 3 a 1 da lui realizzato, ha esultato in maniera nervosa. Di seguito la sua spiegazione nel post-partita riprese da TuttoAscoliCalcio.it:

«Non erano fuori luogo i miei gesti. Fuori luogo sono i tifosi che contestano a 8 giornate dalla fine. Chi ama l’Ascoli non fa così, poi alla fine si fanno i conti, ora non si sentenzia nulla. I tifosi devono sostenere e aiutare la squadra, i giocatori in difficoltà se si ama la squadra. Ci vuole vicinanza e amore. Ho fatto pochi gol ma li ho fatti sempre belli. Sono contento per tutti, la squadra, i compagni l’ambiente e i tifosi».