Ascoli vince contro Lecco, Carrera: «Faccio i complimenti alla mia squadra»

Debutto vincente per Massimo Carrera come nuovo allenatore dell’Ascoli. I bianconeri hanno vinto oggi pomeriggio per 4 a 1 contro il Lecco conquistando tre punti importanti in chiave salvezza. Di seguito le parole del tecnico rilasciate nel post-partita e raccolte da PicenoTime.it:

«Ho cercato di tenere le loro certezze, aggiungendo degli accorgimenti e dando qualcosa in fase di palleggio perché a calcio si gioca con la palla. Faccio i complimenti alla squadra perché sono stati bravi loro. Nelle gare ci sono i momenti in cui devi respirare e quando devi gestire. Non si può andare sempre a tremila. Mi sono un po’ arrabbiato sul 4-1 perché abbiamo rischiato di prendere gol. Come fiato, corsa e aggressività la squadra sta bene e ringrazio il tecnico precedente. Ha fatto un buon lavoro.

La scelta di Viviano è stata presa consultando il preparatore dei portieri che è più a contatto e conosce bene le qualità di ciascuno. Mi fido ciecamente. Non abbiamo vissuto momenti di tensione. Sapevamo la portata dell’incontro senza sovraccaricarli di pressione. Questa squadra ha delle qualità per poter sviluppare delle trame di gioco. Adesso avremo del tempo per lavorare e intervenire sulle qualità tecniche».