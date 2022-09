Come si legge sul “Corriere Adriatico” l’Ascoli ha grosse cose a cui pensare in queste ore. Dopo l’infortunio rimediato da Leali che lo terrà ai box almeno tre mesi, il club bianconero deve trovare una soluzione per sopperire alla sua assenza.

Una delle ipotesi è quella del ritorno sul mercato, degli svincolati o estero ancora aperto, visto che in Italia si è concluso già da cinque giorni. L’obbiettivo è quello di trovare un sostituto anche per la prossima stagione, visto che il contratto del numero uno bianconero scadrà. Intanto per la prossima partita ballottaggio apertissimo tra il secondo portiere Enrico Guarna o il terzo Luca Bolletta.