L’Ascoli ha annunciato di avere tre casi di positività al Coronavirus. Si tratta del tecnico Bertotto e di due calciatori bianconeri.

Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della squadra marchigiana:





“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che Mister Bertotto e due calciatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra.Salgono dunque a dieci i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, sette calciatori e due componenti dello staff.I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da protocollo medico sanitario”.