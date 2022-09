Federico Dionisi, capitano dell’Ascoli, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla gara persa 1-0 in casa del Perugia.

Ecco le sue parole:

«Il peggior Ascoli di quest’anno? Sicuramente sì. Ci è mancato qualcosa soprattutto nel secondo tempo. Non dovevamo adattarci a loro, ma continuare a giocare e creare gli spazi. Invece li abbiamo favoriti gettando queste palle lunghe. Dobbiamo prendere atto della partita e fare un esame di coscienza. Dispiace per i tifosi che si aspettavano una prestazione diversa. La sconfitta deve essere motivo di crescita».