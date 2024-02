Ascoli-Brescia, Maran: «Buon punto per la salvezza. Contro il Palermo gara tosta»

Il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato al termine del pareggio contro l’Ascoli rilasciando le seguenti parole:

«Non sono queste le partite nelle nostre corde. C’è stata grande lotta, non potevamo pressare in avanti perchè l’Ascoli rilanciava subito. E’ una questione di caratteristiche. L’Ascoli poi da sempre fa bene sulla fascia destra. La squadra comunque mi è piaciuta per come ha interpretato una partita di rimbalzi. Non siamo abituati a giocare così, ma ne siamo usciti con un punto meritato. Per l’obiettivo salvezza questo è un buonissimo risultato, teniamo lontana una diretta concorrente. Ora abbiamo Palermo, Parma e Catanzaro, che sono toste. Già la prossima partita dovremo affrontarla tra tre giorni, arriveremo domani mattina, dovremo far passare una trasferta infrasettimanale così scomoda… Se dopo la sosta potremo anche divertirci bene, ma adesso dobbiamo prendere punti e giocare partite anche come quella di oggi».