Ascoli-Brescia, Dikcmann: «Conquistato un punto di carattere»

Il calciatore del Brescia Lorenzo Dickmann è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Mio gol? E’ andata bene. Sono contento perchè serve per un punto d’oro. Questa partita l’abbiamo preparata in pochi giorni e siamo riusciti a non perderla di carattere. Non calcio spesso, a sto giro. Sono stato fortunato che non mi hanno fermato. Non siamo mai andati davvero in difficoltà. Non è mai facile giocare contro le squadre di Castori, ma questo è un punto di carattere»