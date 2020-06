Il presidente nazionale della Fapi – Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto, come riporta “Lasicilia.it”, ha dichiarato quanto segue in una nota: «Per soggiornare in Sicilia non è necessaria nessuna patente o passaporto sanitario. Giungono, finalmente, parole di chiarezza dal governatore, Nello Musumeci, che inaugurano l’avvio della stagione estiva nell’Isola, a partire dal prossimo 3 giugno». «L’istituzione delle unità sanitarie turistiche, con il coordinamento di Guido Bertolaso- aggiunge Sciotto – rappresentano una garanzia di sicurezza ed efficienza sia per le imprese balneari che per le migliaia di vacanzieri italiani e stranieri che sceglieranno di far tappa in Sicilia. Le indiscusse competenze dell’ex presidente della protezione civile nazionale sapranno assicurare serenità ai villeggianti».