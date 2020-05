L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole del tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, che ha parlato a proposito della novità delle 5 sostituzioni nei match: «Si, ho letto che adesso allargheranno la norma a tutti e dico che per questa fase in cui il calcio avrà bisogno di ripartire può essere una soluzione utile. Ma in generale, forse 5 cambi sono troppi». Cosa intende dire? «Che adesso tutte le squadre torneranno in campo dopo quasi tre mesi di inattività e quindi le condizioni atletiche di tutti i giocatori saranno imperfette, o addirittura gli infortuni potrebbero moltiplicarsi. Per cui avere la possibilità di fare più sostituzioni sarà vantaggiosa. Ma nell’arco di una stagione normale mantengo qualche dubbio».