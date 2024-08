Arriva la nuova Champions League: ecco come vederla in tv tra Sky, Amazon e le sfide in chiaro

La UEFA Champions League, la massima competizione europea per club, subirà una trasformazione radicale a partire dalla stagione 2024/25. Questo cambiamento rappresenta la prima sostanziale modifica al format del torneo negli ultimi due decenni, dalla conclusione dell’esperimento della doppia fase a gironi, utilizzato per l’ultima volta nella stagione 2002/03.

Un Nuovo Format per una Nuova Era

L’ultima edizione della Champions League, che ha visto il Real Madrid trionfare per la 15ª volta, sarà ricordata come l’ultima con il tradizionale format a gironi. Dal 2024/25, il torneo non avrà più i classici gironi, e il numero delle squadre partecipanti aumenterà da 32 a 36. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della competizione, con un format innovativo che promette di rendere il torneo ancora più avvincente e imprevedibile.

La Nuova Copertura Televisiva

Con il nuovo format arriva anche una nuova modalità di trasmissione televisiva. In Italia, i tifosi potranno continuare a seguire la Champions League su Sky e Amazon, come avvenuto nel triennio 2021-2024, ma con alcune importanti novità.

Sky trasmetterà in esclusiva ben 185 delle 203 partite stagionali, un notevole incremento rispetto al triennio precedente, dove deteneva i diritti per 121 partite senza esclusive, condivise con Mediaset su Infinity+. Oltre alla Champions League, Sky continuerà a coprire anche l’Europa League e la Conference League, offrendo una copertura completa delle competizioni europee.

Amazon Prime Video manterrà i diritti per la miglior partita del mercoledì, con 18 match a stagione in diretta ed esclusiva, che vedranno sempre coinvolta una squadra italiana, se qualificata, fino alle semifinali. Questa partnership durerà almeno fino alla stagione 2026/27, garantendo una copertura di altissimo livello per gli appassionati.

Le Partite in Chiaro: La Fine di un’Era per Mediaset

Una delle novità più significative riguarda la trasmissione delle partite in chiaro. Mediaset, che negli ultimi tre anni ha trasmesso la migliore partita del martedì su Canale 5, ha deciso di non proseguire con la Champions League. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Mediaset non trasmetterà più il torneo, preferendo concentrarsi su altre opportunità.

Sky ha quindi deciso di riempire questo vuoto, trasmettendo in chiaro alcune partite della Champions League su TV8. Tuttavia, queste partite non includeranno le squadre italiane, riservate agli abbonati Sky. Su TV8 saranno invece visibili alcune delle sfide più prestigiose tra club stranieri, selezionate di volta in volta tra le partite del martedì e del mercoledì.

La stagione 2024/25 della Champions League segnerà un punto di svolta nella storia della competizione. Con un nuovo format, un aumento delle squadre partecipanti, e cambiamenti significativi nella copertura televisiva, il torneo si prepara a offrire ai tifosi un’esperienza completamente rinnovata. Il calcio europeo si evolve, e con esso anche il modo di viverlo, sia sugli spalti che davanti allo schermo.