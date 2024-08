Di Marzio: “Norwich, è fatta per l’arrivo di Ante Crnac dal Rakow per 11 milioni”

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale il Norwich City ha chiuso l’operazione per l’acquisto di Ante Crnac, talentuoso attaccante croato proveniente dal Rakow. Il club inglese, attualmente militante in Championship, ha investito 11 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Un Obiettivo Ambizioso

Il trasferimento di Crnac rappresenta un colpo di mercato significativo per il Norwich, che sta cercando di rafforzare la propria rosa con l’obiettivo di competere per la promozione in Premier League. Il giovane attaccante, che ha mostrato grande potenziale durante la sua esperienza al Rakow, sarà una pedina fondamentale nel reparto offensivo dei “Canaries”.

Interesse anche dal Palermo

Nonostante il forte interesse del Palermo, che aveva seguito da vicino il giocatore nelle ultime settimane, alla fine è stato il Norwich a spuntarla nella corsa per Ante Crnac. Il club siciliano, attualmente in Serie B, aveva valutato l’inserimento del giovane croato nella propria rosa, ma l’offerta del Norwich si è rivelata irraggiungibile.

