Roma, ex rosa Dybala verso l’Arabia: trovato l’accordo con l’Al-Qadsiah

La lunga telenovela che ha coinvolto Paulo Dybala e il suo futuro calcistico sembra essere arrivata alla penultima puntata. Come riporta “Corriere.it” fonti vicine ai procuratori che hanno gestito la trattativa tra l’attaccante argentino e il club saudita Al Qadsiah confermano che mancano solo alcuni dettagli legati ai bonus per concludere l’accordo. Una volta apposte le firme sul contratto, Dybala sarà legato al club saudita per tre stagioni, con un ingaggio netto di 18 milioni di euro a stagione.

Un Addio con Rimpianto

Nonostante l’accordo imminente, Dybala avrebbe preferito restare in Europa per almeno un paio di anni ancora. L’attaccante della Roma, infatti, ha sempre espresso il desiderio di competere ai massimi livelli del calcio europeo, ma l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita è risultata troppo allettante per essere rifiutata. La decisione di trasferirsi è stata presa nella notte, dopo intense negoziazioni tra le parti.

Il Ruolo della Roma

Per la Roma, la cessione di Dybala comporta sia vantaggi che rinunce. Il club capitolino riceverà un indennizzo economico, sebbene inferiore rispetto ai 12 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione, ormai scaduta durante l’estate. Tuttavia, il risparmio sul fronte degli ingaggi è significativo: la Roma eviterà infatti di dover corrispondere circa 16 milioni di euro lordi per il compenso del calciatore, che avrebbe automaticamente rinnovato il suo contratto per la stagione 2025-2026 al raggiungimento della quattordicesima presenza in campo.

Un Nuovo Capitolo

Il trasferimento di Paulo Dybala all’Al Qadsiah segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’argentino, che si unirà a una crescente lista di calciatori di alto profilo che hanno scelto di proseguire la propria carriera nei club sauditi. Questo passaggio rappresenta non solo una nuova sfida per Dybala, ma anche un ulteriore segnale dell’attrattiva sempre maggiore che i campionati del Medio Oriente stanno acquisendo a livello globale.

Con la firma ormai prossima, i tifosi della Roma e gli appassionati di calcio internazionale attendono con trepidazione l’ufficialità della notizia, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, chiudendo definitivamente il capitolo europeo della carriera di Paulo Dybala.