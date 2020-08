Il tecnico del Savoia, Salvatore Aronica, ha parlato a “Sportcampania.it”, a proposito delle voci che lo vedevano lontano dal club oplontino: «Non vedo motivo per andare via dal Savoia. Forse c’è gente che vuole destabilizzare l’ambiente e mette in giro certe voci prive di fondamenta, solo per andare contro la società. Io sono l’allenatore del Savoia e resto a Torre Annunziata».

La chiosa tutta per la società e sul progetto – «C’è sintonia da tutte le parti, lavoriamo tutti in un’unica direzione. Il progetto continua in qualsiasi categoria, il direttore Carlo Musa sta lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per trovare i tasselli giusti, magari il mancato raggiungimento della serie C ha creato un attimo di transizione, ma la società con il presidente Alfonso Mazzamauro e il vice presidente Renato Mazzamauro sta lavorando per il futuro della squadra. Il mercato è solo in una fase di stallo momentanea, a causa dei ripescaggi e delle iscrizioni, noi cerchiamo di fare un mercato oculato per la categoria, per poi raggiungere traguardi imporanti».