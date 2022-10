Intervistato a “Star+ Argentina” Leo Messi ha dichiarato che quello in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale.

Ecco le sue parole:

«Mi sento bene fisicamente, ho potuto fare un’ottima preparazione quest’anno che non avevo fatto l’anno scorso per come erano andate le cose. Sto contando i giorni, la verità è che c’è un po’ di ansia di fare bene, vorrei che fosse già ora. Cosa accadrà, è l’ultimo, come andrà: da una parte non vediamo l’ora che arrivi e dall’altra l’ansia di voler fare bene. Arriviamo in un momento positivo con un gruppo forte, ma in un Mondiale può succedere di tutto. Ogni partita è difficile, per questo è una competizione speciale: non sempre i favoriti sono quelli che vincono”. Non so se siamo i grandi favoriti – ha proseguito Messi -, ma l’Argentina di per sé è sempre un candidato, per la storia, per quello che rappresenta. Ma non siamo gli unici, penso che ci siano altre squadre di alto livello».