L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” riporta le parole del presidente dell’FC Messina Arena. La letterina a Babbo Natala è stata letta in maniera diversa tra gli sportivi. La riscriverebbe ancora? «Si, perchè a volte Babbo Natale tarda ad arrivare, ma arriva. Io ci credo, quest’anno non è passato a portarmi il regalo, speriamo che passi l’anno prossimo». Ultimamente è più abbottonato, è perché sta per arrivare il derby con il Palermo? «No no, anzi. Sono sempre euforico, entusiasta, e l’ho anche trasmesso alla squadra con tutte le mie energie, forse per questo appaio un po’…scarico. Ho tantissima voglia di riportare il Messina “donde tiene que estar” e non vedo l’ora ogni volta che sia domenica per giocarne un’altra. E poi un’altra, un’altra, un’altra…».