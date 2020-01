Problemi di “trasferta” per i tifosi del Palermo che dovranno raggiungere Ragusa domenica prossima. La chiusura dei viadotti Himera, e Cannattello per i mezzi pesanti, creeranno non pochi problemi. Secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, i percorsi consigliati per le auto sarebbero due: l’uscita allo svincolo di Enna, per poi lambire, fra gli altri, i comuni di Piazza Armerina, Caltagirone, Grammichele e Comiso, affrontando così il percorso per vie “interne” oppure l’uscita per Caltanissetta proseguendo sulla SS626 fino a Gela raggiungendo poi la costa dove bisognerà poi percorrere il litorale fino ad arrivare alla SP17. Per chi viaggia in pullman invece, la chiusura ai mezzi pesanti del tratto fra Resuttano e Ponte Cinque Archi lascia poche alternative. Resta necessario l’attraversamento delle strade provinciali 19, 10, 72 e 112 e di un pezzo della SS112 fino al rientro in autostrada, con un attraversamento dei centri abitati di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa, colpiti in precedenza da dissesti idrogeologici, e di tratti pieni di strade dissestate e pericolosi crepacci. Oltre cinque ore di viaggio per percorrere circa 300 km.